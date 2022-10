Franco Dragone wordt begraven in La Louvière

Het stoffelijk overschot van spektakelregisseur Franco Dragone, die vrijdag aan een hartaanval overleed in de Egyptische hoofdstad Caïro, zal “zo snel mogelijk” naar België worden gerepatrieerd. Dat zeggen zijn familie en zijn naasten in een mededeling. De begrafenis zal plaatsvinden in La Louvière, waar hij woonde, maar de datum is nog niet bekend.