Vlaamse regering wil vermijden dat verhuurders nog snel huurprijs indexeren: maatregel over huurprijzen moet vandaag al ingaan

De Vlaamse regering wil haast maken met de ingreep op de indexering van de huurprijzen. Om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijs indexeren, is het de bedoeling om de maatregel rond de indexering van de huurprijzen zaterdag al te stemmen in het Vlaams Parlement zodat het maandag in het Staatsblad kan verschijnen. In de tekst staat de datum van 1 oktober. Dat heef Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gezegd tijdens het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement debatteert zaterdag over de uitgestelde Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Een van de energiemaatregelen die de Vlaamse regering daarin heeft aangekondigd, is de tijdelijke bevriezing van de huurprijs van slecht geïsoleerde huurwoningen. Zo mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label van E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label C en D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor A en B geldt geen beperking.

De maatregel is bedoeld om huurders te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Door de hoge inflatie dreigen zij geconfronteerd te worden met hoge prijsstijgingen. Als zij ook nog eens wonen in een slecht geïsoleerd huis met een hoge energiefactuur, worden ze dubbel getroffen.

Om te vermijden dat verhuurders hun huurprijs nog snel indexeren in afwachting van de invoering van de maatregel - een bezorgdheid die oppositiepartij Vooruit in het debat opwierp - wil de Vlaamse regering de maatregel zo snel mogelijk invoeren. Daarom is het de bedoeling om de maatregel zaterdag al te laten stemmen in het Vlaams Parlement. In de tekst staat de timing van vandaag/zaterdag 1 oktober.