Aangrijpend afscheid van Joyce (36) en Wim (37) na dramatisch ongeval: “We zullen jullie dochtertjes overladen met liefde en genegenheid”

Zondag 25 september. Een Porsche Panamera vertrekt met zes inzittenden van een trouwfeest in Berlaar-Heikant richting Koningshooikt. Ter hoogte van de rotonde aan busbouwer Van Hool op de Aarschotsesteenweg (N10) loopt het compleet fout. De wagen wordt via de rotonde gekatapulteerd tot op de parking van ruitersportcentrum Azelhof Horse Events. Joyce en Wim zaten met twee andere inzittenden op de achterbank. Voor het koppel kon geen hulp meer baten. Het drama gebeurde op een boogscheut van hun woning. De Lierse deelgemeente is sindsdien in rouw gehuld.

Het abrupte einde aan het gezinsgeluk van het graag geziene koppel is voor hun omgeving een mokerslag. “Hun verhaal was nog lang niet af”, luidde het op de uitvaart. “Net tien jaar getrouwd. De fundamenten waren nog maar pas gelegd. De fundamenten waarop verder kon worden gebouwd aan een gelukkig bestaan.”

Gezelligheid en gelach

“Jullie warme nest was belangrijker dan orde en netheid: You call it chaos, we call it family hing niet voor niets in het groot aan de muur. Overal graag gezien, het was dan ook niet te verwonderen dat een gaatje in de agenda soms moeilijk te vinden was”, aldus Wims broer Jan. “We zijn dankbaar voor de momenten waarbij we mee konden genieten van hoe jullie in het leven stonden”, klonk het in een tekst van de neven en nichten van Wim. “Zonder te veel gedoe, zodat er alleen maar tijd was voor gezelligheid en gelach.”

Dirk en Suzy, de ouders van Joyce, lieten aan het eind van de plechtigheid een aangrijpende tekst voorlezen. Zij zijn sinds de fatale klap verhuisd naar de woning van Joyce en Wim om er voortaan hun twee kleinkinderen groot te brengen. “Jullie waren er steeds en plaatsten onze meisjes steeds op de eerste plaats”, luidde het. “Streng maar rechtvaardig in de opvoeding. Wat zijn we fier op jullie. Tot we vorige zondag van ons bed werden gelicht met het slechtst denkbare nieuws. Nog steeds kunnen we niet geloven dat jullie uit ons leven zijn gerukt.”

Onvervangbaar

“Zo oneerlijk, zo onrechtvaardig, zo abrupt. Zonder afscheid te nemen. Komen we dit nog ooit te boven? Bij deze beloven we dat we samen met familie en vrienden de opvoeding van jullie kinderen zo goed mogelijk over te nemen. Nooit zullen wij jullie daarin kunnen vervangen. Steeds zullen we over jullie blijven praten en alle moeilijke vragen proberen te beantwoorden. We zullen hen met z’n allen overladen met liefde en genegenheid en de waarden en normen proberen mee te geven waar jullie voor stonden. Wij beloven dat ze zullen opgroeien tot twee prachtige meiden die jullie voor ogen hadden.”

De plechtigheid vond plaats bij GC Den Boomgaard in Ranst. Aansluitend werden Wim en Joyce in intieme kring naar hun laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats van Koningshooikt.