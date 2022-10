Een herinvoering van de dienstplicht, admiraal Michel Hofman, de topman van het Belgisch leger, vindt de tijd rijp om het debat erover te voeren. “De noodzaak kan ontstaan dat we het grondgebied van de NAVO of van Europa moeten verdedigen”, klinkt het. Maar wat houdt zo’n dienstplicht in? Voor wie zou het gelden en is het überhaupt een mogelijkheid?