Hoe één tweet ervoor zorgde dat Elon Musk en Twitter-baas elkaar rauw lusten

Eind maart raakt bekend dat Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk geïnteresseerd is in het kopen van aandelen van Twitter en mogelijk zelfs in het bestuur van de microblogsite zal gaan zitten.

De eerste contacten tussen Musk en Twitter-baas Parag Agrawal verlopen in een gemoedelijke sfeer. “Hey Elon, geweldig om direct verbonden te zijn”, zo schrijft Agrawal op 27 maart op Twitter. Musk repliceert: “Misschien vanavond rond 20 uur?”

Aangezien een deal echt nakende lijkt, wordt er op 31 maart al een haastig gepland diner gehouden nabij San Jose. Agrawal vertelt ervoor hoe “opgewonden” hij is om Musk persoonlijk te ontmoeten en het diner verloopt zo vlot dat enkele dagen later al bekendgemaakt wordt dat Musk zal toetreden tot het bestuur van Twitter.

Meteen na die aankondiging krijgt Musk echter meerdere berichtjes. Van podcaster Joe Rogan bijvoorbeeld, die vraagt of Musk Twitter “gaat bevrijden van de censuurmaffia”. Voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey meldt Musk dan weer dat Agrawal “een ongelooflijke ingenieur” is, maar dat het bestuur van Twitter “vreselijk” is.

Op 9 april barst de bom dan echt. Musk vraagt in een tweet waarom zo weinig van de meest gevolgde accounts van Twitter ook daadwerkelijk dingen posten. “Gaat Twitter dood?”, vraagt hij.

De tweet maakt Agrawal boos. “Je bent natuurlijk vrij om dit - of andere zaken - over Twitter te tweeten, maar het is mijn verantwoordelijkheid om je te vertellen dat zoiets niet helpt om Twitter beter te maken.”

Maar… Elon Musk houdt er niet van dat iemand hem verteld wat hij wel of niet moet doen en vooral wat hij wel of niet mag tweeten. Een paar uur na het bericht van Agrawal publiceert Musk een salvo aan tweets. “Wat heb je deze week gedaan? Ik doe niet mee aan het bestuur. Dit is tijdverspilling… Ik zal een bod doen om Twitter volledig over te nemen.”

Iets wat hij later ook doet. Hij biedt 44 miljard dollar om Twitter over te nemen en op 25 april aanvaardt het bestuur het aanbod. Vanaf dan wordt de relatie tussen Musk en Twitter echter steeds slechter. Musk probeert uiteindelijk in juli volledig uit de deal te stappen, maar Twitter keurt de aankoop in september toch nog goed. Een rechtszaak midden oktober zal beslissen of hij uit de deal mag stappen of toch gedwongen wordt om het bedrijf te kopen.

Eén ding lijkt duidelijk: als het tot een gedwongen aankoop komt, zal Parag Agrawal allicht andere oorden moeten opzoeken.