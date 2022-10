BUNDESLIGA. Rode Duivels van Borussia Dortmund verliezen voor tweede keer in drie wedstrijden, Koen Casteels pakt in extremis zege

Er zijn zaterdagnamiddag verschillende wedstrijden afgewerkt in de Bundesliga. Thomas Meunier en Thorgan Hazard kwamen in actie met Borussia Dortmund, maar gingen ten onder bij FC Köln. Koen Casteels sleepte met VfL Wolfsburg in extremis een zege uit de brand tijdens een doelpuntrijke match tegen Stuttgart.

Voor Dortmund was de namiddag in Keulen nochtans prima begonnen, want bij de rust stond het 0-1 voor na een goal van Brandt. Kort na de pauze ging het echter snel bergaf. Kainz maakte al snel de gelijkmaker en drie minuten later werd het via Tigges zelfs 2-1. Ljubicic diepte de score later nog verder uit tot 3-1. Het werd nog even spannend dankzij een eigen doelpunt van Schmitz, maar verder dan de 3-2 kwam Dortmund niet meer.

Thomas Meunier speelde de hele match, Thorgan Hazard viel in het laatste halfuur in. Dortmund laat door de zege de leidersplaats in de Bundesliga liggen: het deelt momenteel de derde plek met Bayern München, dat vrijdagavond al vlot won van Bayer Leverkusen.

Union laat kans liggen om uit te lopen

De leidersplaats wordt nu gedeeld door Freiburg en Union Berlin, die op hetzelfde moment in actie kwamen. Union Berlin - tegenstander van Union in de Europa League - had een kloofje kunnen slaan met de concurrentie, maar ging met 2-0 de boot in bij Eintracht Frankfurt. Freiburg won op zijn beurt met 2-1 van Mainz. Beide clubs hebben nu 17 punten, 2 meer dan Bayern en Borussia Dortmund, en drie meer dan Frankfurt. (Lees verder onder de foto)

Wolfsburg pakte in de slotfase nog de zege tegen Stuttgart. — © Swen Pförtner/dpa

Casteels wint op laatste nippertje

In de onderste regionen van het klassement boekte VfL Wolfsburg, met doelman Koen Casteels, een deugddoende zege. In een spannende eerste helft kwam het halverwege op achterstand tegen Stuttgart, maar Wolfsburg maakte een minuut later al gelijk via Marmoush. Arnold bracht de thuisploeg nadien ook op voorsprong, maar op slag van rust stelde Mavropanos gelijk voor Stuttgart.

2-2 leek ook de eindstand te gaan worden, maar in de extra tijd kwam daar nog verandering in. Gerhardt stond op de juiste plek om de 3-2 binnen te duwen. Voor Wolfsburg is het de tweede zege in drie wedstrijden, waardoor het naar de dertiende plek stijgt in het klassement. Stuttgart heeft 3 punten minder en staat momenteel in de degradatiezone.

Leipzig haalt uit tegen rode lantaarn

RB Leipzig kent tot nu toe een zeer wisselvallig seizoen, maar tegen rode lantaarn Bochum haalden die Roten Bullen nog een stevig uit. Leipzig haalde het met 4-0: Werner en Nkunku scoorden elk twee keer. Die laatste had zelfs een hattrick kunnen maken, maar Nkunku miste in de 64ste minuut een penalty. In de eerste helft had hij van de stip wél gescoord. Leipzig komt daardoor op de negende plek, die het deelt met Mainz. Beide clubs volgen op 6 punten van leiders Union Berlin en Freiburg.