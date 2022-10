Debat over militaire dienstplicht is “niet aanwezig bij defensie”

Het debat over een eventuele herinvoering van de militaire dienstplicht is “niet aanwezig binnen defensie”. En dat wegens een gebrek aan budget, infrastructuur, materiaal en uitrusting. Dat zegt de defensiestaf zaterdag, nadat admiraal Michel Hofman, de chef Defensie (CHOD), zich op de Franstalige omroep RTBF positief had uitgelaten over een reflectie op lange termijn over de herinvoering van de militaire dienstplicht.

“Het moet misschien worden overwogen, maar het is onmogelijk om het morgen of in de nabije toekomst opnieuw in te voeren”, aldus nog de defensiestaf. Hetzelfde geluid klinkt bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “De militaire dienst is noch op de agenda vandaag, noch op tafel”, zegt de minister zaterdag in een reactie. “We volgen de internationale ontwikkelingen wat Rusland betreft op de voet, en we moeten ons volledig inzetten op het pad van de-escalatie om te voorkomen dat de situatie verslechtert.”

9 februari 1995

De CHOD besprak de schorsing van de militaire dienstplicht in het ‘L’histore continue’, een programma op de RTBF-radiozender La Première. In 1993 werd de militaire dienstplicht van één jaar in België voor onbepaalde tijd opgeschort. Pas op 9 februari 1995 besloot de ministerraad om alle nog bewapende militieleden op 1 maart naar huis te sturen, waarmee er een einde kwam aan 86 jaar militaire verplichtingen voor jonge mannen.

“Ik denk in ieder geval dat de denkoefening (over de herinvoering van de militaire dienstplicht, nvdr.) de moeite waard is gezien de situatie”, zei de CHOD in die uitzending, verwijzend naar de Russische inval in Oekraïne en de beslissingen van landen zoals Letland om de dienstplicht opnieuw in te voeren. “Men kan de argumenten die indertijd geleid hebben tot de opschorting opnieuw opnemen om een militaire dienst eventueel weer in te voeren. Maar het is noodzakelijk de tijd te nemen voor een reflectie”, aldus de CHOD.

“Niet morgen”

“De huidige geopolitieke, geostrategische situatie betekent dat het eventueel of mogelijk nodig is om ons in elk geval te verdedigen, misschien niet op het nationale grondgebied, maar minstens op het grondgebied van de NAVO of het Europese continent, en dat het eventueel de nood om mensen opnieuw op te roepen kan rechtvaardigen”, zei admiraal Hofman.

De mogelijkheid om een beroep te doen op reservisten om het aantal strijdkrachten op te krikken, “is zinvol”, zei de CHOD. “En ik denk ook dat het grote voordeel is dat een band tussen het leger en de natie behouden blijft en dat de adhesie rond defensie toeneemt. Gevraagd naar de haalbaarheid van de dienstplicht, antwoordde de CHOD dat “in de volgende jaren, maar niet morgen” mogelijk zou zijn.

Minister Dedonder werkt intussen aan een plan om de vrijwillige dienst van collectief nut (DCN) in te voeren, een bepaling die in 2007 door de regering-Verhofstadt II werd bedacht, maar nooit werd uitgevoerd. De bestaande wetgeving moet voor het einde van het jaar worden aangenomen, zodat de vrijwillige dienst van collectief nut in 2023 het levenslicht kan zien, aldus haar kabinet.