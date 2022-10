Meerdere migranten zwaargewond na wilde politieachtervolging in Tsjechië

In Tsjechië zijn meerdere migranten zwaargewond geraakt nadat een busje waarin ze zaten crashte na een politieachtervolging. Dat meldt persagentschap CTK.

De politie achtervolgde het busje met 20 migranten aan boord nadat de bestuurder niet gestopt was aan het grenspunt met Slovakije in Lanžhot. De bestuurder zou geprobeerd hebben om een politiewagen van de weg te rijden en verloor uiteindelijk de controle over het stuur en reed tegen twee geparkeerde wagens en een huis, aldus de politie.

Zes migranten raakten zwaargewond, vijftien anderen zijn er minder erg aan toe. De migranten kwamen naar verluidt uit Syrië.

Tsjechië heeft donderdag tijdelijk opnieuw controles ingevoerd aan de grens met Slovakije, om illegale migratie via de Balkanroute naar West-Europa tegen te gaan.

Sinds het begin van het jaar zijn bijna 12.000 “transitmigranten”, die willen doorreizen naar een ander land, geregistreerd in Tsjechië. De meesten zijn afkomstig uit Syrië.