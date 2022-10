Britse krant blundert: “Dat ben ik niet...”

De Britse krant The Mirror heeft zich moeten verontschuldigen bij Kwasi Kwarteng, de nieuwe minister van Financiën in de regering van premier Liz Truss. “Dit was een vreselijke fout”, zo stond te lezen in The Mirror. “Onze excuses.”

Op 6 september werd Kwasi Kwarteng van de Conservatieve Partij aangesteld als ‘Chancellor of the Exchequer’, de Britse minister van Financiën zeg maar. Aangezien het momenteel niet zo goed gaat met de Britse economie, kwam Kwarteng de voorbije weken wel vaker in het nieuws. The Mirror wijdde deze week bijvoorbeeld een artikel aan hem, dat de volgende titel kreeg: “Kwasi Kwarteng zegt dat hij iets anders moest doen nadat hij een budgettaire chaos had veroorzaakt”.

Kwarteng was niet blij met het artikel. Niet (alleen) omdat het stuk erg kritisch was voor zijn beleid, maar (ook) omdat er een verkeerde foto was gebruikt. “Dat ben ik niet...”, zo tweette Kwarteng. Wel op de foto: Bernard Mensah, de voorzitter van de International for Bank of America.

Een paar uur na de tweet van Kwarteng zette The Mirror de fout recht en kwam er ook een verontschuldiging online. “Dit was een vreselijke fout. We verontschuldigen ons tegenover meneer Kwarteng en al onze lezers. Onze excuses.”

Door de fout kreeg de Britse krant ook bakken kritiek online. “Je zou toch denken dat de meeste mensen in de pers de minister van Financiën zouden kennen”, schreef iemand. Of nog: “Goed om te zien dat The Mirror de Black Hisotry Month aftrapt met deze ze-zien-er-allemaal-hetzelfde-uit blunder.”

Bij The Mirror weerlegden ze nadrukkelijk dat hier van racisme sprake was. “Deze krant heeft een lange geschiedenis in het bestrijden van racisme en we zullen onze inspanningen hiervoor nog verdubbelen”, zo luidde het.