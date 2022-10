“Er lekt geen gas meer uit Nord Stream 2”

Er zal waarschijnlijk geen gas meer lekken uit de beschadigde aardgaspijpleiding Nord Stream 2. Volgens de exploitant is de druk in de pijpleiding gestabiliseerd, wat betekent dat er geen gas meer uit de pijpleiding stroomt. Dat schrijft de Deense energieautoriteit zaterdag op Twitter.

“De waterdruk heeft de pijpleiding min of meer afgesloten, zodat het gas erin niet naar buiten kan”, bevestigt Urlich Lissek, woordvoerder van Nord Stream 2 aan het Franse persagentschap AFP. “De conclusie is dat er nog steeds gas in de pijpleiding zit.”

Dagenlang ontsnapte gas langs de vier lekken in de onderzeese aardgaspijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2, die Rusland met Duitsland verbinden. De vier lekken bij het Deense eiland Bornholm in de Oostzee liggen allemaal in internationale wateren, twee elk in de exclusieve economische zones van Zweden en Denemarken. Over de lekken in de Nord Stream 1 is er geen actuele informatie. Eerder werd aangenomen dat het gaslek zondag opgelost zou zijn.

Na een ontmoeting met de Britse premier Liz Truss op zaterdag, benadrukte de Deense premier Mette Frederiksen dat de lekken geen ongeval, maar “sabotage van kritische infrastructuur” zijn.