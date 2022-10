Sint-Niklaas

Cuwan Akbabatunguz (19) werd op 9 september slachtoffer van een gewelddadige overval in Sint-Niklaas. Sindsdien lag hij in coma, maar daar kwam zaterdag onverwachts verandering in. Hij opende zijn ogen en is opnieuw bij bewustzijn. “De dokters zijn vol ongeloof. Ze hadden niet verwacht dat hij uit zijn coma zou ontwaken. Het gaat de goede kant op, maar zijn toestand blijft kritiek”, zegt zijn vader Turan.