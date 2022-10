EREDIVISIE. PSV lijdt pijnlijke nederlaag bij Cambuur, Ajax komt niet voorbij Go Ahead Eagles

PSV heeft zaterdagavond een smadelijke nederlaag geleden tegen Cambuur. De Eindhovenaren delfden met 3-0 het onderspit. Ajax bleef op zijn beurt op een gelijkspel steken bij Go Ahead Eagles.

Halfweg had nog geen van beide teams gescoord. Silvester van der Water (54.), Mitchel Paulissen (84.) en Sai Van Wermeskerken (90.+1) brachten daar in de tweede helft verandering in voor de Friese laagvlieger, waardoor de troepen van Ruud van Nistelrooy puntenloos en met het schaamrood op de wangen afdropen. Yorbe Vertessen kreeg een halfuur om de 1-0 achterstand te helpen wegpoetsen, maar de beloftevolle Belg kon het tij niet helpen keren.

Ajax verslikt zich in Go Ahead Eagles

Ajax heeft zich zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena verslikt in Go Ahead Eagles. De Amsterdammers gaven een krappe bonus uit handen en moesten uiteindelijk vrede nemen met 1-1.

Davy Klaassen (45.) vond een gaatje in de bezoekende defensie in de laatste minuut van de eerste helft en leek daarmee het moeilijkste werk van de avond verricht te hebben. Het verlossende tweede doelpunt bleef nadien uit en de Nederlandse kampioen kreeg via Willum Willumsson (78.) het deksel op de neus. Philippe Rommens sleepte als basisspeler bij de Deventenaren mee een punt uit de brand.

Groningen krijgt slaag van AZ

Op die manier moet Ajax met 19 punten de koppositie in de Nederlandse eerste klasse met een puntje verschil aan AZ laten. Die club won immers met zware 1-4-cijfers van Groningen. Dani de Wit (3.) en Jesper Karlsson (19.) zetten de Alkmaarders op rozen, Ricardo Pepi (42.) sloeg terug. Milos Kerkez (62.) en Mayckel Lahdo (85.) prikten er in de tweede helft nog een derde en vierde uitdoelpunt bij. Cyril Ngonge kwam net na de 1-3 van de verliezende bank. Aan de overzijde vierde Zinho Vanheusden in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd zijn competitiedebuut.

AZ is met 20 punten de nieuwe leider in de Eredivisie. Ajax heeft er 19, nummer drie PSV telt er 18.