Amazonewoud in september geteisterd door meeste branden in 10 jaar

In het Braziliaanse Amazonegebied Rio de Janeiro hebben de voorbije maand de meeste branden gewoed in tien jaar. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) zaterdag. In de maand september zijn 41.282 bosbranden geregistreerd in het gebied: enkel in de septembermaand van 2012 werden er meer branden geteld.