President Volodimir Zelenski: “Oekraïense vlag wappert al in Lyman”

“De Oekraïense vlag wappert al in Lyman, in de regio Donetsk.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag gezegd in zijn dagelijkse videotoespraak. In de stad wordt nog steeds gevochten, maar van een “pseudoreferendum” is er geen spoor meer, zegt president Zelenski. Hij belooft de komende week nog steden in Donetsk op de Russen te heroveren.