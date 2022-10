Wie anders? Robert Lewandowski loodst FC Barcelona naar zesde competitiezege op rij met mooie krul

Barcelona komt dankzij de zege voorlopig aan de leiding in de Spaanse competitie. Het wipt over Real Madrid, dat het seizoen met 18 op 18 begon en zondag nog in actie komt tegen Osasuna. Mallorca is voorlopig tiende met 8 punten.

