Frankrijk ontkent opzijgeschoven juntaleider in Burkina Faso te hebben opgevangen

Frankrijk ontkent dat het de aan de kant geschoven juntaleider in Burkina Faso, luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, heeft opgevangen na de nieuwe staatsgreep vrijdag in het West-Afrikaanse land. Damiba bevindt zich noch op de Franse ambassade, noch op een Franse militaire basis, zo zei de ambassade zaterdag.

De nieuwe militaire machthebbers hadden eerder op de staatszender RTB verklaard dat Damiba wel onderdak zou hebben gevonden op een Franse basis. Van daaruit zou hij van plan zijn om terug te slaan, luidde het.

Frankrijk meldde intussen aanvallen op zijn ambassade in Ouagadougou, die het veroordeelt. In de ambassade is een crisiscel opgericht en zijn beveiligingsteams gemobiliseerd, zo zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Acht maanden na de vorige militaire staatsgreep, heeft een deel van het leger in Burkina Faso vrijdag opnieuw een machtsovername doorgevoerd, onder leiding van kapitein Ibrahim Traoré. Waar Damiba zich bevindt is nog onduidelijk.

De nieuwe machthebbers verwijten de juntaleider dat hij weigerde om met “andere partners” samen te werken in de strijd tegen terrorisme, te midden van een “aanhoudende achteruitgang van de veiligheidssituatie”. Het is niet duidelijk om wie het precies gaat.

Ondertussen liet de generale staf van het Burkinese leger weten dat de onderhandelingen worden voortgezet om een einde te maken aan de interne spanningen.

Sinds 2015 worden vooral het noorden en oosten van Burkina Faso geteisterd door regelmatige aanvallen van jihadistische milities die banden hebben met al-Qaeda of Islamitische Staat. Daarbij vielen duizenden doden, terwijl 2 miljoen mensen ontheemd raakten.