Tsjaad verlengt overgangsperiode naar verkiezingen

In Tsjaad is de overgangsperiode naar nieuwe verkiezingen met twee jaar verlengd. Mahamat Idriss Déby Itno, als leider van de militaire overgangsraad al het de facto staatshoofd van het Centraal-Afrikaanse land, is aangeduid als “overgangspresident” en zal zich kandidaat kunnen stellen bij de volgende presidentsverkiezingen.