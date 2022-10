Bulgaren trekken voor vierde keer in anderhalf jaar naar stembus

In Bulgarije, dat van de ene politieke crisis in de andere rolt, vinden vandaag/zondag voor de vierde keer sinds april 2021 parlementsverkiezingen plaats. Het wordt een strijd tussen de pro-westerse Kiril Petkov (42) en de conservatieve Bojko Borisov (63), die het land tussen 2009 en april 2021 bijna onafgebroken leidde.

De vervroegde verkiezingen zijn het gevolg van de val van de regering van minister-president Kiril Petkov. Zijn coalitieregering was sinds december 2021 aan de macht, maar verloor de parlementaire meerderheid in juni nadat de populistische regeringspartij ITN de coalitie had verlaten. Sinds 2 augustus 2022 leidt Galab Donev, een raadgever van president Rumen Radev, een overgangsregering, tot er een nieuwe regering gevormd kan worden.

Petkov, een gediplomeerde aan de Harvard-universiteit, wou komaf maken met de corruptie in het land, na een decennium waarin de omstreden Bojko Borisov aan de macht was, de partijleider van het conservatieve GERB. De premier wou met zijn partij ‘Wij gaan door met de verandering’ (PP) van Bulgarije “een normaal Europees land maken, succesvol, zonder maffia”, maar de oorlog in Oekraïne verstoorde zijn plannen.

Bulgarije leunt traditioneel aan bij Moskou. De oorlog “versterkte de verdeeldheid, verzwakte de regering”, zei Ruslan Stefanov van het Centrum voor de Studie van Democratie (CSD) in Bulgarije na de val van de regering in juni. Maar ondanks de grote afhankelijkheid van Russische energie ging Sofia niet in op de vraag van het Kremlin om een rekening in roebel te openen voor de betaling van gas. Moskou beperkte vervolgens de gasleveringen.

Ognyan Mintsjev, directeur van het Instituut voor Regionale en Internationale Studies in Sofia, zei dat dat een “doorslaggevende rol” speelde in de huidige crisis. Ook de wapenleveringen aan Oekraïne verdeelden de regering. Hoewel de meeste partijen voor waren, weigerde de socialistische partij om in te gaan op de vraag van Kiev.

Bulgarije is sinds 2007 lid van de Europese Unie. Het Balkanland, dat 6,9 miljoen inwoners telt, is het armste land van de EU. Het is een parlementaire republiek met 240 volksvertegenwoordigers die verkozen worden voor een mandaat van vier jaar.

Borisov zal naar verwachting winnen, maar zal het volgens analisten moeilijk hebben om een coalitie te vormen. Ze vrezen dan ook binnen enkele maanden al nieuwe verkiezingen.