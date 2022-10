Zoektocht naar vermiste Natacha (28): “Botresten tonen aan dat gevonden vrouw niet is vermoord”

DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het stoffelijk overschat van Natacha de Crombrugghe is — © rr

Onderzoek van het stoffelijk overschot dat vrijdag teruggevonden werd in Peru, wijst uit dat de vrouw vermoedelijk niet om het leven kwam door kwaad opzet, maar eerder door een val. Dat schrijft de lokale krant El Popular. DNA-onderzoek moet nog steeds duidelijk maken of het gaat om Natacha de Crombrugghe, de Belgische toeriste die in januari verdween tijdens een reis naar het land.

De botresten die werden teruggevonden in een rivier in het Huambo-gebied, in het zuiden van het land, werden zaterdag onderzocht door forensische experts in de nabijgelegen stad Arequipa. Volgens de lokale autoriteiten blijkt uit dat onderzoek dat er resten van wortels en stenen ingebed zaten in de schedel. Dat zou aantonen dat de vrouw in kwestie niet werd vermoord, maar waarschijnlijk om het leven kwam bij een val. Het lichaam in kwestie was naakt, maar dat zou verklaard worden door de kracht van de stroming van de rivier.

De Peruaanse autoriteiten gaan er al langer van uit dat de vrouw in kwestie Natacha de Crombrugghe is, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. De ouders van de Belgische toeriste zijn naar het land afgereisd, en hebben om een DNA-test gevraagd om uitsluitsel te brengen.

De Peruaanse autoriteiten zouden de ouders ook verzocht hebben om een tandarts mee te brengen uit België voor een onderzoek van de tanden van de teruggevonden schedel, maar dat wordt niet bevestigd door een lokale vertegenwoordiger van de ouders. Er zou wel een dergelijk onderzoek worden uitgevoerd door de lokale autoriteiten. De uitslag van dat onderzoek wordt “in de komende dagen” verwacht.

Al acht maanden vermist

De 28-jarige vrouw uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer.

Eerder deze week werd al gemeld dat vissers in het district Huambo een schedel hadden aangetroffen. De Peruaanse pers legde de link met de vermiste Natacha de Crombrugghe en meldde dat het niet uitgesloten was dat de stoffelijke resten toebehoorden aan de vermiste toeriste. De ouders van het meisje betwijfelden dat. Volgens hen ging het om een oude schedel die op macabere wijze gecombineerd was met beenderen gemaakt van roeispanen of hout.