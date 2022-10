Waarom de kopzorgen van Mbaye Leye enkel maar groter lijken te worden: “Het zit ons echt niet mee”

De partij in Westerlo leverde al de zevende seizoensnederlaag op voor Zulte Waregem. Mbaye Leye klonk na afloop strijdvaardig maar kon niet verhullen dat deze nieuwe nederlaag hard aan was gekomen in zijn spelersgroep. Bovendien beseft de coach van Essevee meer dan wie ook dat er zijn team een hele opdracht wacht om het tij te doen keren: “De mentaliteit zat goed, net als de organisatie. Het moet gewoon eens kantelen.”

De voetbalgoden zijn dit Essevee (nog) niet gunstig gezind

Vossen kwam zaterdag tot tweemaal toe dicht bij een treffer, vooral zijn poging in de slotfase – op de lat - verdiende een beter lot. Defensief gaf Essevee voor de pauze amper iets weg maar toch ging Westerlo met een voorsprong rusten. Vroeg in de tweede helft volgde al de genadeklap toen Foster al te makkelijk binnen kon koppen: “Het moet gewoon eens kantelen”, probeerde Leye zichzelf en zijn spelers meteen na affluiten alweer op te peppen. “Het zit ons echt niet mee.”

De kopjes gingen bij de jonge gasten omlaag en de routiniers keken machteloos toe. Derijck beleefde weinig plezier aan zijn eerste basisplaats van het seizoen. Toch rekent Leye op hem en de andere anciens zoals Bossut en Vossen om zijn team op sleeptouw te nemen: “De mentaliteit zat goed, net als de organisatie. Onze beste man was eigenlijk Tambedou maar die verlies je dan al snel door een enkelblessure”.

De selectie van Essevee blinkt niet bepaald uit in efficiëntie

Fadera toont bij vlagen flitsen van zijn talent en Rommens is een vat vol goede intenties. Vossen knokt voor wat hij waard is maar Ndour en invaller Offor scoorden geen goede punten in Westerlo, waar de afwezigheid van de geschorste Ramirez duidelijk werd gevoeld: “Bolat was wel heel belangrijk voor Westerlo: zoals bij die sterke redding op het schot van Miroshi, dat was een cruciale tussenkomst”, probeerde Leye nog wat de moed er in te houden.

De spoeling voorin is dan ook nogal dun en Leye moet het al zeker tot januari met deze jongens zien te rooien. Dat wordt geen sinecure want in de zone van de waarheid toonde Zulte Waregem opnieuw te weinig slagkracht: “We hebben op Anderlecht na de jongste ploeg van de competitie. Je moet dus keihard werken. Efficiëntie is daarbij zeker een werkpunt. Daar heeft Westerlo ons duidelijk een lesje geleerd.”

Een gebrek aan duelkracht nekt de organisatie van Essevee

Dit Essevee beschikt niet bepaald over krachtpatsers en hierdoor oogt het tem van Leye dan ook vaak zeer kwetsbaar op standaardsituaties. En dat lijdt dan ook tot bijzonder vervelende situaties. Zoals zaterdag ook weer in Westerlo: “Ook in Gent slikte je al een vermijdbaar doelpunt op een stilstaande fase. Dat is geen toeval”, sakkerde Leye na afloop.

Het was dan ook geen toeval dat Westerlo tot tweemaal toe met een rake kopbal wist te scoren, hoewel Chadli en Foster ook niet eens bekend staan als reuzen. Exemplarisch: voorafgaand aan de openingsgoal verloor jonkie Willen (1m89 groot) zelfs een kopbalduel van Akbunar, zelf amper 1m67 groot: “Bij die fases komt ook een gebrek aan concentratie kijken. Je moet niet alleen werken op de eerste bal maar ook op de tweede en derde bal”, gaf Leye zijn youngster nog wat goede raad mee voor de toekomst.