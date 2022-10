Ecuadoriaanse Independiente del Valle pakt Copa Sudamericana na winst tegen Braziliaanse Sao Paulo

De goals in de finale in het Argentijnse Cordoba kwamen van de Argentijnen Lautaro Diaz (13’) en Lorenzo Favarelli (67’). Vooral die tweede was van bijzonder mooie makelij.

Het is voor Independiente del Valle de tweede Copa Sudamericana in drie jaar tijd. Ook in 2019 waren de Ecuadorianen al de beste. Sindsdien heersten de Braziliaanse clubs in het Zuid-Amerikaanse clubvoetbal. Ze wonnen liefst zes van de zeven continentale trofeeën. Independiente del Valle doorbreekt die reeks nu.

