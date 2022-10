Cubanen protesteren tegen aanhoudende stroomonderbrekingen, wegversperring met vuilnisbakken in Havana

In de drukke straat Linea in de hoofdstad Havana richtten inwoners van het stadsdeel Vedado zaterdagavond een wegversperring op met vuilnisbakken. Enkele tientallen betogers klaagden er dat ze al vijf dagen zonder elektriciteit en stromend water zitten.

Volgens de autoriteiten wordt gewerkt aan herstellingen. In de hoofdstad zou al ruim 94 procent van de gezinnen weer aangesloten zijn. Maar voor de betogers gaat het te traag. Sommigen eisten ook “vrijheid”. Later riepen voor- en tegenstanders van het bewind slogans naar elkaar. De politie pakte minstens een persoon op. Volgens berichten op sociale media waren er ook in andere delen van Havana protesten. Betogingen zijn eerder zeldzaam in Cuba.

Ian trok dinsdag over het westen van Cuba, met overstromingen tot gevolg. Volgens de autoriteiten raakten duizenden huizen beschadigd. Ook de infrastructuur van de tabaksindustrie in de regio liep schade op. Het hele land viel zonder stroom. Drie mensen lieten het leven.