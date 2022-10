Karkas van 13 meter lange vinvis aangespoeld op strand in Westkapelle

Op het strand in het Nederlandse Westkapelle is zondagochtend het karkas aangespoeld van een ruim 13 meter lange vinvis. Het gaat vermoedelijk om dezelfde dode vinvis die vrijdag werd opgemerkt ter hoogte van Zeebrugge.

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende monitorde in eerste instantie de positie van het karkas, omdat het een gevaar zou kunnen vormen voor de scheepvaart. Vrijdagnacht raakte men het spoor van het karkas echter kwijt. Een zoekactie leverde niets op, waarop aangenomen werd dat het karkas was gezonken of afgedreven naar Nederlandse wateren.

Dat bleek zondagochtend ook het geval, toen het karkas aanspoelde in Westkapelle, in Zeeland. Er bestaat nog geen formele duidelijkheid over, maar vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier.

De laatste keer dat een vinvis aanspoelde aan de Belgische kust was in 2018. Toen spoelde een exemplaar van zo’n 18 meter aan. Vinvissen behoren tot de grootste familie van baleinwalvissen, en kunnen tot maximum 27 meter lang worden. De dieren komen wereldwijd voor in alle oceanen.