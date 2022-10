Het wordt woensdag tot 20 graden, “maar toch zal het geen onvervalste nazomerdag zijn”

Maandag begint nog grijs met op veel plaatsen nevel en mist, maar geleidelijk komen er alsmaar meer opklaringen. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zelfs vrij zonnig: de maxima liggen rond 13 of 14 graden in de Hoge Venen, en tussen 15 en 17 graden in de meeste andere regio’s.

Dinsdag start op de meeste plaatsen zonnig, en geleidelijk krijgen we afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen, en 18 of 19 graden in Vlaanderen. Lokaal is zelfs al een uitschieter tot 20 graden mogelijk.

Woensdag wordt de warmste dag van de week, met maxima tussen 16 graden in de Hoge Venen, en 20 graden in de Kempen. Al trekt uitgerekend die dag na de middag vanaf de kust wel een regenzone over het land, en verwacht David Dehenauw ook relatief sterke windvlagen. “Het wordt dus geen onvervalste nazomerdag”, klinkt het. “Eerder zonnige perioden afgewisseld met wolkenvelden.”

Donderdag blijft het wel droog, met nog vrij veel zon en soms wat meer stapelwolken. De maxima liggen dan tussen 14 en 19 graden.

Ook vrijdag wisselen mooie zonnige periodes af met wolkenvelden. Vooral in het noordwesten van het land is er dan kans op enkele buitjes. De maxima liggen rond 18 of 19 graden in het centrum.

Zaterdag krijgen we wellicht een afwisseling van zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er opnieuw kans op enkele buien of af en toe wat regen, met maxima rond 19 of 20 graden in het centrum.