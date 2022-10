Vlaams viceminister-president Hilde Crevits nog maand buiten strijd: “Soms ga je te lang en te diep in het rood”

CD&V-minister en viceminister-president in de Vlaamse regering Hilde Crevits is ook de vier volgende weken nog buiten strijd. Dat laat ze zondag op haar Instagram-account weten. Crevits werd vorig weekend tijdens de onderhandelingen over de Vlaamse begroting onwel en is nog altijd onvoldoende hersteld.

Vorige zaterdag werd Hilde Crevits tijdens een vergadering van de Vlaamse regering onwel en moest ze in allerijl naar de spoed worden gevoerd. Ze kreeg van de dokters rust voorgeschreven. Maar door de ongeziene regeringscrisis en zelfs de mogelijke val van de regering kwam de CD&V-excellentie weinig of niet aan rusten toe. Overleg met de andere ministers van de christen-democraten, met MP Jan Jambon, bijeenkomsten van de Vlaamse fractie: Crevits deed het ondanks het doktersadvies toch.

Zaterdag woonde Crevits het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement niet bij. Zondag blijkt dat ze inderdaad onvoldoende hersteld is om al meteen weer aan de slag te gaan. “Tot mijn grote spijt ben ik onvoldoende hersteld om er opnieuw met volle energie in te vliegen.

Op doktersbevel staan de volgende vier weken volledig in het teken van volledig herstel. Soms ga je te lang en te diep in het rood. Ik dacht eerlijk gezegd dat mij dit niet zou overkomen, en toch ... Ik had het liever anders gewild,” laat ze op Instagram weten.

Net zoals de voorbije dagen zullen Benjamin Dalle en Jo Brouns minister Crevits in de Vlaamse regering vervangen. Dalle neemt voorlopig haar bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over, en Jo Brouns Zeevisserij. Het viceminister-presidentschap nemen ze samen voor hun rekening.