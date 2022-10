Liz Truss geeft communicatiefout toe, maar blijft achter belastingverlaging staan

Truss gaf toe dat ze de aankondiging beter had moeten voorbereiden. De begroting bracht onrust op de financiële markten. De waarde van het Britse pond zakte in en de centrale bank moest met een interventie de rust doen weerkeren.

LEES OOK. De blunderweek van Liz Truss: “Nog nooit schoot een regering zichzelf zo snel in de voet, of zelfs in de kop” (+)

De meest controversiële maatregel uit de begroting, de afschaffing van de belastingschaal van 45 procent op verdiensten boven 150.000 pond, was volgens Truss niet doorgesproken met haar kabinet, maar een beslissing van minister van Financiën Kwasi Kwarteng.

Truss zei nog dat ze begrijpt dat mensen ongerust zijn over wat er gebeurd is. Ze blijft wel achter het pakket maatregelen staan. “Maar ik aanvaard dat we de zaak beter hadden moeten voorbereiden. Ik heb eruit geleerd en zal ervoor zorgen dat we dat in de toekomst beter doen.”