Union begint met deugddoende overwinning aan waanzinnig drukke periode: “Dat we in de top 4 staan? Daar wil ik het nog niet over hebben”

Voor wie er nog aan twijfelde: Union vormt ook dit jaar een sterk geheel. De 0-3 op Leuven was een logisch gevolg van een sterke wedstrijd gekoppeld aan een vleugje geluk. Over de 0-1 valt niets te zeggen: Burgess knikte de corner van Teuma perfect in doel. Maar voor de 0-2 mag Union de voetbalgoden dankbaar zijn: Kandouss haalde uit vanop een flinke afstand en via het been van Pletinckx devieerde het leer in doel.

Oké, een gelukje. Maar de manier waarop Union de wedstrijd controleerde was indrukwekkend. “Mijn spelers hebben hun kwaliteiten getoond”, was Geraerts tevreden. “In de eerste 10 à 15 minuten hadden we het moeilijk, want Leuven had een goed plan klaar. Maar ik ben erg fier op mijn spelers. Ze hebben die moeilijke periode overwonnen en zijn op zoek gegaan naar oplossingen. Het was een erg mature wedstrijd van onze kant, dus ik kan mijn spelers alleen maar feliciteren.”

Eindelijk nog eens Vanzeir

Dat Union volwassen speelde klopt helemaal: zelfs na de 0-2 viel niemand een moment van concentratieverlies te verwijten. Dat Dante Vanzeir in de tweede helft nog de 0-3 scoorde was de kers op de taart. De opluchting leek ook bij Vanzeir zelf groot, want het was nog maar zijn tweede treffer in de competitie dit seizoen. “Maar ik maak mij weinig zorgen over hem”, blijft Geraerts het vertrouwen in zijn spits behouden. “Hij heeft zijn beste vorm nog niet te pakken, maar hij werkt wel keihard. Ik blijf erbij: Dante heeft kwaliteiten die erg interessant zijn voor onze ploeg. Tegen Leuven scoorde hij ook nog eens een doelpunt op het perfecte moment. De ploeg weet wat het aan Dante heeft, en Dante weet wat hij aan de ploeg heeft. Daar verandert niets aan.”

Het is alleszins het perfecte begin van een overvol programma voor de Brusselaars: met nog 12 wedstrijden te spelen voor de start van het WK belooft het nog erg druk te worden. “We wilden goed aan die periode starten, en dat is ook gelukt. Maar het is ook geen verrassing: de afgelopen dagen zag ik op het trainingsveld ook al een gretige ploeg. De hoofdoorzaak daarvan is die overwinning op Eupen: met een overwinning de interlandperiode aanvatten is natuurlijk veel mooier. Anders kan je wat negatieve energie hebben, en een witte bal kan zo plots een grijze bal worden. Het belangrijkste tegen Leuven was de overwinning, en de manier waarop we het deden is natuurlijk nog extra mooi meegenomen. We trekken met een enorm goed gevoel naar Braga.”

Top 4?

Dankzij de overwinning duikt Union ook opnieuw de top 4 binnen. Ja, vorig seizoen een heel jaar lang meestrijden voor de titel was uitzonderlijk. Maar het was ook geen toevalstreffer: Union draait ook dit seizoen bovenin mee, al wil Geraerts nog niet te veel naar het klassement kijken. “Nee, het is nog maar de tiende speeldag dus ik ga zeker nog niets vertellen over de top 4. Natuurlijk is het goed dat we er staan, maar het seizoen is nog erg lang. Ik blijf bij mijn standpunt: we focussen ons steeds op de volgende wedstrijd, en dan zien we wel. Nu ligt onze aandacht dus bij de verplaatsing naar Braga, nadien kunnen we ons weer op de competitie focussen. Het is misschien niet sexy om zo te praten, maar ik verkies het wel om deze periode zo aan te pakken.”