Pech voor Alexis Saelemaekers: Rode Duivel raakt geblesseerd bij AC Milan en dreigt WK te missen

Alexis Saelemaekers zal er op het aankomende WK in Qatar mogelijk niet bij kunnen zijn. De Rode Duivel begon zaterdag in de basis bij AC Milan in de match bij Empoli, maar na een dik halfuur moest de winger gewisseld worden. Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri zou Saelemaekers zijn knie verstuikt hebben.

Volgens hetzelfde bericht van Tavolieri, die zijn info heeft van Italiaanse collega Daniele Longo, zou Saelemaekers tussen de zes en acht weken out zijn. Maandag volgen verdere tests. De vraag is dus of het jeugdproduct van Anderlecht op tijd fit zal zijn om mee te gaan naar het WK. Dat begint op zondag 20 november, vandaag exact over zeven weken. De Rode Duivels komen voor het eerst in actie op woensdag 23 november: de Belgen spelen dan tegen Canada.