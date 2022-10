Gemoederen laaien hoog op tijdens debat over sluitende crèches: “Vooral kinderen en moeders gaan rekening betalen”

PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele kwam zaterdag tussen over het budget voor de kinderopvang tijdens het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Toen ze zei dat ‘dit plan vrouwen terug aan de haard brengt’, reageerde voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) laconiek. Bekijk het hierboven.

(al)

De Vlaamse regering voorziet in de begroting 100 miljoen euro extra per jaar voor de kinderopvang voor de periode 2023-2027. De kinderopvang is een sector in crisis, met in heel wat gemeenten plaats- en personeelstekort en crèches die sluiten. Veel ouders moeten noodgedwongen zelf een oplossing zoeken.