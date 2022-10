65 procent van de Vlamingen geeft door de energiecrisis en de hoge inflatie minder geld uit aan shoppen. Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie Unizo en handelsfederatie Comeos. Dat bleek zaterdag ook op de Meir in Antwerpen. Het was er redelijk druk, misschien omdat het Weekend van de Klant was, maar veel mensen letten toch op hun uitgaven.