Vrienden metselen gevel van pasgetrouwd koppel toe met bierbakken, strooien tuin vol flesjes en maken zwembad met muntstukjes in

De vrienden deden erg hun best om het huis van Kevin en Sofie dicht te metselen op de avond van hun huwelijksfeest.. — © if

De vriendengroep van Sofie Verhoyen en Kevin Blomme, die zaterdagavond hun huwelijksfeest vierden, bezorgde het koppel wel een heel opmerkelijk cadeau. Langs de Wagenmakerstraat op de Izegemse wijk de Bosmolens werd de gevel van hun woning volgebouwd met bierbakken. Flesjes en kroonkurkjes werden in de tuin uitgestrooid. “Hier hebben ze sinds 2019 voor gespaard.”

Hun wettelijk huwelijk vond al in 2019 plaats, maar door de coronacrisis was het tot zaterdagavond wachten vooraleer Sofie Verhoyen en Kevin Blomme een serieus feestje konden vieren met hun vrienden.

“Ik ben iemand die bij huwelijksfeesten zelf graag een grap uithoudt. Ik verwachtte dan ook dat onze vrienden iets voor ons zouden doen. Ik had zelf onze auto zo dicht mogelijk bij onze garage geparkeerd zodat de vrienden toch zeker daar onze gevel niet toe konden bouwen”, aldus Kevin.

Wagen verplaatst

Toch bleken de vrienden uit Sint-Eloois-Winkel, van waar zowel Sofie als Kevin afkomstig zijn, nog straffer dan verwacht. Bij aankomst na hun trouwfeest vonden Sofie en Kevin tal van bierbakken voor hun huis terug. Hun gevel was als het ware dichtgemetseld met bierbakken. De vrienden hadden de wagen met een krik wat kunnen verplaatsen.

“Op ons trouwfeest kregen we wat hints. We wisten dat we iets mochten verwachten en hadden inmiddels een mesje bij ons zodat we toch nog binnen geraakten.” (lees verder onder de foto)

Sofie en Kevin konden de grap smaken en gingen zondag al aan de slag om 500 euro uit hun zwembad te vissen. — © if

Eenmaal in de tuin vond het koppel duizenden flesjes en kroonkurkjes terug. In de tuin hadden de vrienden zelf een zwembadje gemaakt met daarin tien goudvissen. In het zwembad lag er ook 500 euro aan stukken van een halve euro.

“Blijkbaar zijn de vrienden al in 2019 gestart met sparen. We hebben nu een week vakantie en zullen heel wat werk hebben om hier alles op te ruimen. Toch beseffen we maar al te goed dat dit uiteindelijk een heel mooi cadeau zal zijn. En wie zelf graag mensen fopt, moet ook tegen een goede grap kunnen.”

Sofie en Kevin gaven zondag al via sociale media aan de grap zeker te kunnen smaken. Met een hengel in de hand zetten ze zich aan het gecreëerde zwembad. “Bosmolens Kermesse is gank.”