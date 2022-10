Kopzorgen voor het WK? Thibaut Courtois staat aan de kant bij Real Madrid met zenuwpijn

Thibaut Courtois staat aan de kant bij de Spaanse landskampioen. De Belg heeft last van ischias in zijn linkerbeen. Ischias is een zenuwpijn die niet de hele tijd aanwezig is, maar wel ferm kan opsteken bij het uitvoeren van bewegingen. De pijn begint in de onderrug en loopt zo door tot het been. De pijn kan veroorzaakt worden door een ontsteking of door een geknelde zenuw. In het beste geval kan de pijn snel verholpen worden, in het slechtste geval kan het maandenlang aanslepen.

Rode Duivels

De club maakte niet bekend hoe lang hij aan de kant staat. Zijn blessure wordt opgevolgd. De pijn baart wel zorgen voor het WK voetbal dat over amper zeven weken begint. Eerder raakte ook al bekend dat Rode Duivel Alexis Saelemaekers het WK in Qatar dreigt te missen omwille van een blessure.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Courtois speelde vorige week nog twee maal negentig minuten met de Rode Duivels in de Nations League-confrontaties tegen Wales (2-1 zege) en Nederland (1-0 nederlaag). De dertigjarige doelman miste dit seizoen nog geen minuut bij Real Madrid. De Koninklijke telt na zes speeldagen het maximum van 18 punten.