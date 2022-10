Leandro Trossard hoopt na hattrick tegen Liverpool op basisplaats tijdens WK: “Zou beloning zijn voor sterke laatste maanden”

Leandro Trossard was zaterdag de grote man tijdens de match tussen Liverpool en Brighton. De Rode Duivel scoorde een hattrick: een historische prestatie, want hij is pas de derde bezoekende speler die in de Premier League drie goals scoort op het veld van Liverpool. Maar mag de Brighton-speler nu ook dromen van een basisplaats bij de Rode Duivels op het aankomende WK in Qatar?

Trossard sneed het onderwerp zondag aan tijdens een gesprek op Radio 1. “Of dit mijn situatie bij de Rode Duivels verandert? Die vraag moet je eigenlijk aan de bondscoach stellen”, klonk het. “Ik blijf bij Brighton gewoon mijn ding doen, ik probeer mij daar zo veel mogelijk te tonen. Dan is het aan de bondscoach om die keuzes te maken. Als ik deze lijn kan doortrekken, dan heb ik wel kans op een basisplaats. Dat zou een beloning zijn voor mijn sterke laatste maanden hier. Maar als het niet gebeurt, moet ik me daarbij neerleggen.”

Een dag na zijn hattrick genoot de Limburger duidelijk nog na. “Het was zeker een van de beste voetbaldagen van mijn leven. Een hattrick scoren is speciaal, maar op Anfield is het heel speciaal. Ik denk dat je mag stellen dat ik in de vorm van mijn leven zit, de laatste maanden presteer ik zeer sterk en ik voel me heel goed. Ik denk dat dat ook op het veld te zien is.” (Lees verder onder de foto)

© PA

Trossard speelt de laatste maanden zo goed bij Brighton dat ook andere clubs dat zullen opgemerkt hebben. Of hij denkt aan een verhuis? “Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen, het hangt volledig af van welke club zou komen”, zegt de Rode Duivel. “Als ik me er goed bij voel en het op privégebied goed zit… maar ik weet ook hoe goed ik zit bij Brighton, ook met de nieuwe coach Roberto De Zerbi ziet het er veelbelovend uit. Ik sta nu weer wat hoger op het veld. Waardoor ik meer kansen krijg om een goal te maken. En hoe meer kansen je krijgt, hoe meer je kan scoren. Ik denk dat dat het grootste verschil is met de laatste jaren.”