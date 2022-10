Stembureaus geopend voor presidentsverkiezingen Brazilië

In Brazilië zijn de stembureaus open voor de presidentsverkiezingen. De centrumlinkse ex-president Luiz Ignacio Lula da Silva is favoriet tegen de huidige extreemrechtse Jair Bolsonaro. Er zijn ruim 156 miljoen stemgerechtigden.

“Lula”, die al president was tussen 2003 en 2011, haalt in de peilingen al maanden rond de 10 procentpunten meer dan Bolsonaro, 45 tegenover 35 procent. Recent haalde Lula zelfs tot 48 procent. Het is dus niet uitgesloten dat hij de helft van de stemmen haalt en het presidentschap al in de eerste ronde verovert. Een eventuele tweede ronde is gepland op 30 oktober.

De twee tenoren gingen al vroeg hun stem uitbrengen. De 76-jarige Lula zei daarbij dat hij hoopte dat zijn land “terug naar de normaliteit” zou keren. “We willen geen haat en onenigheid. We willen een land in vrede”, klonk het.

Bolsonaro (76) verklaarde dan weer dat “eerlijke verkiezingen moeten worden gerespecteerd”. Er zijn vragen gerezen over zijn bereidheid om de fakkel bij verlies zonder meer over te dragen. “Als de verkiezingen eerlijk zijn, geen enkel probleem. Dat de beste mag winnen”, zei Bolsonaro, die al herhaaldelijk het elektronische kiessysteem in Brazilië in twijfel heeft getrokken.