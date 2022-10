Diesel en stookolie worden goedkoper

De prijsdaling bedraagt 3,9 cent per liter. De voorbije dagen lag de maximumprijs van diesel net boven 2 euro per liter.

Ook stookolie wordt goedkoper (-2,4 cent per liter). De maximumprijs voor bestellingen vanaf 2.000 liter daalt zo naar 1,2264 euro per liter. Bij bestellingen tot 2.000 liter is dat 1,2619 euro per liter.

De prijsdalingen zijn het gevolg van een daling van koers van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.