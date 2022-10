LIVE. Volg hier de aanloop naar Champions League-clash tussen Club Brugge en Atlético

Dinsdagavond moet Club Brugge alweer aan de bak in de Champions League. Blauw-zwart traint maandag om 10u45 een laatste keer in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. In de namiddag volgt een persconferentie met Carl Hoefkens en een speler, in de vooravond komt Atlético in Jan Breydel trainen. Volg het hier allemaal op de voet.