KV Oostende vraagt geluidsopnames tussen refs op in “houd uw bakkes”-incident, Referee Department bekijkt de zaak: “Zulke uitspraken zijn ontoelaatbaar”

Ophef na KV Oostende – KRC Genk. KVO-verdediger Brecht Capon was na afloop verontwaardigd omdat lijnrechter Martijn Tiesters tijdens de wedstrijd “Houd uw bakkes” naar zijn hoofd slingerde. Het Referee Department is eveneens not amused en bekijkt de zaak intern.

Brecht Capon toonde zich tijdens de wedstrijd ontevreden over de beoordeling van de fase voor een beslissende hoekschop. “Er was een duwtje van een aanvaller op Tanghe. Soms vlaggen of fluiten ze daarvoor, ditmaal niet.” Capon ging daarop om uitleg vragen aan de lijnrechter en kreeg prompt “Houd uw bakkes” naar zijn hoofd geslingerd. “Voor elk seizoen vragen de scheidsrechters respect. Van mij krijgen ze dat respect al vijftien jaar. Maar dan vraag ik op een normale manier uitleg en krijg ik recht in mijn gezicht zo’n reactie. Dat ligt me zwaar op de maag, dat gaat te ver”, zuchtte de verdediger.

Ook het Referee Department was not amused, maar wil eerst alle partijen horen om de volledige context van de fase te kennen. Daarna zal intern een evaluatie volgen, met mogelijk ook gevolgen voor lijnrechter Martijn Tiesters. Een van die gevolgen kan bijvoorbeeld zijn dat Tiesters even wat minder wedstrijdaanduidingen krijgt. “Wij ijveren met het Referee Department voor wederzijds respect van alle partijen. Maar de refs moeten dus zeker zelf óók te allen tijde respect tonen. Zulke uitspraken zijn ontoelaatbaar. Scheidsrechters moeten als persoon boven provocaties staan tijdens een wedstrijd”, aldus Stephanie Forde, operations director van het Referee Department.

Thorsten Theys, de COO van KV Oostende, heeft via een mail aan de Pro League gevraagd om alle opnames van de microfoons te mogen beluisteren samen met scheidsrechtersbaas Stephanie Forde. Als daaruit blijkt dat de lijnrechter effectief “houd uw bakkes” en “ta gueule” heeft geroepen naar spelers zoals Brecht Capon hoopt KVO dat de grensrechter ook voor het Bondsparket moet verschijnen en een schorsing riskeert. Bij de kustploeg vinden ze: iedereen gelijk voor de wet. Na die mail van Theys beloofde het Referee Departement al een onderzoek in te stellen