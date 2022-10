OPEC-landen zetten grootste verlaging van olieproductie op de agenda: “Naar de reden hoef je niet lang te zoeken”

Woensdag zitten de olieproducerende en -exporterende landen voor het eerst in twee jaar nog eens live samen. Op de agenda: een drastische verlaging van de productie, naar verluidt met meer dan een miljoen vaten per dag. Dat zou dan meteen de grootste krimp zijn sinds corona. Het gerucht zorgde maandag alvast voor een flinke prijsstijging op de internationale markten. Moeten we dan nog snel onze stookolietanks vullen?