Volgens schaduwcoach Wim De Coninck is er meer aan de hand bij AA Gent dan een vormdip van de defensie: “De Sart en Tissoudali worden meer dan ooit gemist”

Gentse defensie blijft op de sukkel

“Natuurlijk verdedig je altijd met elf, maar ze halen hun normale niveau niet, die Gentse verdedigers. Zo mag je ook niet de driehoek op het Gentse middenveld uit de analyse weglaten. Kums liet Vanhoutte ook lopen bij die eerste goal van Cercle Brugge. Zulke zaken betaal je cash, maar vaak kijkt men dan toch gewoon naar de verdedigers.”

“AA Gent mist De Sart, hij is de lijm van dit elftal. De linies vallen nu heel makkelijk uit elkaar. Anderzijds kun je ook niet ontkennen dat de verdedigers ook stuk voor stuk onder hun niveau blijven. De komst van Torunarigha zorgde voor hoge verwachtingen en door zijn terugkeer verdwijnt met Hanche-Olsen toch een Noorse international naar de bank.”

“Hein is natuurlijk van oudsher een verdediger en is niet te beroerd om ook druk op zijn verdedigers op te voeren. Reken maar dat die jongens dit ook lezen. Natuurlijk: als je Hotic telkens naar zijn linkervoet laat draaien, vraag je om problemen. Gent liet hem bovendien ook toe om tussen de linies te spelen en dan wijs ik toch weer naar het ontbreken van De Sart.”

Hugo Cuypers kan het niet alleen

“Zeven goals in tien competitieduels, dat is een knap gemiddelde. Soms heb ik het gevoel dat Cuypers er wel wat alleen voor staat. De cohesie in het team is nog niet wat het moet zijn. Je mist een bindmiddel. Dus ook hier speelt de afwezigheid van De Sart een grote rol. Cercle Brugge won nog maar één keer dit seizoen, maar het durfde wel hoog druk te zetten in de Ghelamco Arena. Je scoort dan wel drie keer, maar als je vier goals slikt, blijf je toch met lege handen achter.”

“Zelfs iemand als Kums wordt nog beter als hij De Sart naast zich heeft. Zonder Tissoudali mis je anderzijds ook een vat aan creativiteit. Toch heb je geen typische flankaanvallers beschikbaar om over te schakelen naar een 4-3-3. Tissoudali kan dan drie verdedigers naar zich toe trekken, waardoor er ruimte ontstaat voor zijn ploegmakkers. Nu heb je niemand die dezelfde uitstraling heeft.”

Loodzwaar programma: vloek of zegen?

“Je hebt weinig tijd om stil te blijven staan bij zo’n nederlaag, maar je moet toch wel in een soort flow raken. Na vorig seizoen dacht iedereen dat AA Gent sowieso in de top vier zou meedraaien en zelfs een outsider kon worden voor de titel. Dat lijkt nu wel ver weg. De verslagenheid op de Gentse bank was zondagmiddag echt groot.”

“Dit team moet zo snel mogelijk aan vertrouwen winnen en daarvoor is een reeks overtuigende zeges de beste remedie. Ik denk dat de verdedigers ook wel eens naar de middenvelders zullen wijzen. Natuurlijk zette Hein zijn verdedigers op scherp, maar intern zullen ze toch ook wel eens de andere pijnpunten analyseren. Want eerlijk gezegd is het aantal jongens die hun normale niveau halen op dit moment heel beperkt. Te veel spelers blijven gewoon onder de verwachtingen, zeker niet alleen de verdedigers.”