Kristof D’Haene en KV Kortrijk snoepen Antwerp eerste punten af: “Met Avenatti, Selemani en Lamkel Zé in de ploeg, dat doet wat”

De code van The Great Old is eindelijk gekraakt: KV Kortrijk smeerde een matig Antwerp zijn eerste puntenverlies van het seizoen aan. Het Guldensporenstadion was het decor van de grote Lamkel Zé-show en van de eerste thuisoverwinning voor de Veekaa. “Ik kan al niet wachten op het volgende thuisduel.”

Ze hebben er lang moeten op wachten, maar na meer dan zeven maanden konden de KVK-fans in eigen huis nog eens een overwinning vieren. Uitgerekend leider Antwerp ging met de billen bloot in het Guldensporenstadion, na doelpunten van Avenatti, Selemani en een eerredder van Janssen. “Wij zijn het eerste team dat punten kan afsnoepen van dit Antwerp”, vertelde een gelukkige coach Adnan Custovic na de wedstrijd. “Mijn team heeft uitstekend gespeeld na enkele moeilijke wedstrijden. Ze hebben de supporters gegeven wat ze verdienden, een thuisoverwinning. Onze fans waren gefrustreerd omdat het al een tijdje geleden was, maar hopelijk zullen ze deze goed vieren.”

KV Kortrijk speelde voor het eerst onder Custovic met vier achterin. Ook de keuze om te starten met Lamkel Zé en Selemani viel op. “Met alle respect naar de rest van mijn ploeg toe, maar een wedstrijd beginnen met Avenatti, Lamkel Zé en Selemani in het basiselftal doet wat voor dit KV Kortrijk”, aldus kapitein Kristof D’Haene. “Iedere speler die vandaag op het veld stond, heeft uitstekend gepresteerd. Misschien heeft Antwerp ons wat onderschat na hun 27 op 27, maar dat doet niks af van onze prestatie. Ik kan al niet wachten op het volgende thuisduel. De buren van Zulte Waregem komen dan op bezoek en zij zullen toch ook niet met een gerust gevoel afzakken naar het Guldensporenstadion als ze gekeken hebben naar onze wedstrijd.”

Staartploegen winnen

Seraing, Cercle Brugge en Eupen wisten dit weekend, net zoals KV Kortrijk, te winnen. Belangrijke punten voor die staartploegen in de strijd om het behoud. “Op dit moment hoeven we niet te kijken naar het voorlopige klassement of naar andere ploegen”, zegt D’Haene. “Het voetbal dat we brengen, is belangrijk. We kunnen op deze overwinning verder bouwen en normaal komt deze ploeg niet in de problemen, want er loopt hier genoeg kwaliteit rond. Oké, we staan nu nog niet waar we willen, maar na Genk komen er wedstrijden die ons liggen.”