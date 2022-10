Drie kopzorgen voor Yves Vanderhaeghe na zure nederlaag tegen Genk: “Het is allemaal iets te gehaast”

Yves Vanderhaeghe was bepaald niet te spreken over de arbitrage. “Vier minuten extra tijd werden ook niet gespeeld. De scheidsrechter floot gewoon af. Wij moeten dat allemaal aanvaarden.” — © BELGA

1) Concurrentie wint wél

Het wordt zaterdag geen pleziertripje naar Luik. Afgelopen vrijdag bewees Seraing dat het wil strijden om een plaatsje in de Jupiler Pro League: het won bij de buren van Standard met 0-2. Ook Cercle, Eupen en Kortrijk wonnen verrassend, waardoor de late nederlaag tegen Genk nog een erg zure nasmaakt krijgt. KV Oostende staat na tien speeldagen amper één puntje boven de gevarenzone: Eupen, Seraing en Cercle ademen in de nek, Zulte Waregem telt vijf punten achterstand als rode lantaarn. “Iedereen was tevreden geweest met een draw tegen Genk”, zucht Vanderhaeghe. “Maar we krijgen nog het deksel op de neus op een stilstaande fase.”

Er zit dus druk op de ketel. Tijdens de volgende vier matchen kruist KVO met Seraing en Zulte Waregem het pad van twee rechtstreekse tegenstanders. Daar moet je punten pakken, want tussendoor volgen opdrachten tegen Union en Antwerp. Niet bepaald een eitje.

2) Efficiëntie voorin blijft ondermaats

“Genk kan op balbezit spelen. Dat wisten we. Maar wij krijgen wel de beste kansen”, onderstreepte Vanderhaeghe dit weekend. De coach kreeg gelijk, maar uiteindelijk kon enkel Hornby scoren. Te weinig als je een topclub pijn wil doen. Ambrose en Hornby moeten zich nog meer killers tonen. “We waren technisch niet goed genoeg”, wist Vanderhaeghe ook. “Uiteindelijk hebben we het zelf niet afgemaakt.”

In en rond de zestien hapert de efficiëntie van KV Oostende: dat zagen we bij verschillende (verkeerde) keuzes. “We moeten ook rustiger aan de bal zijn. Daarom bracht ik met McGeehan en Capon wat ervaring in het team. Maar het gebeurde bijvoorbeeld dat we de bal veroverden, maar meteen ook weer verloren. Het is allemaal iets te gehaast: daar moet aan gewerkt worden.”

Met elf gemaakte goals in tien wedstrijden doet KVO wel nog steeds (nipt) beter dan alle ploegen die momenteel lager gerangschikt staan. Een lichtpuntje, heet dat dan.

3) Kaartenlast is te zwaar

Op Seraing moet Vanderhaeghe alweer puzzelen. Rocha (vijfde geel) en Atanga (rechtstreeks rood) zijn er dan niet bij. Het was al de vierde uitsluiting voor KV Oostende dit seizoen. Geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League doet beter, al vond Vanderhaeghe dat zijn ploeg onheus behandeld werd. “Als de scheidsrechter de hoofdrol vertolkt tijdens een wedstrijd, dan weet je eigenlijk al dat je verkeerd bezig bent”, klonk het bij Vanderhaeghe. Er was het incident – “Houd uw bakkes!” – met Capon, maar volgens Vanderhaeghe viel de bewuste lijnrechter zelfs meermaals uit zijn rol. “Ook Shut the fuck up! riep hij naar een verdediger. En wij moeten dan beleefd blijven tegen de scheidsrechters. Ik ben de lijnrechter op een bepaald moment zelf moeten gaan kalmeren.”

“Vier minuten extra tijd werden ook niet gespeeld. De scheidsrechter floot gewoon af. Wij moeten dat allemaal aanvaarden. Uiteindelijk werd er tijdens de wedstrijd geen enkele zware fout gemaakt. Allemaal tumult voor niets. Trouwens: ik las in de krant dat we tien spelers op overschot hebben, ze vielen naast de selectie. Dus die schorsingen zijn ook meteen opgevangen.” (droogjes)