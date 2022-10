Afgekeurde goal van Feyenoord in blessuretijd zorgt voor discussie: “Hij deed alleen zijn billen naar achter”

Een situatie helemaal aan het einde van NEC-Feyenoord (1-1) hield na afloop de gemoederen bezig. NEC-doelman Jasper Cillessen wilde de bal in het spel brengen, maar Santiago Gimenez stond in de weg. Om een vrije trap af te dwingen schoot Cillessen de bal uit zijn handen tegen de rug van de Feyenoord-speler aan, waarna die zich snel omdraaide en de bal in het doel schoot. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot af en gaf Gimenez geel, omdat hij na het fluitsignaal de bal nog in het doel schoot. Bij Feyenoord vonden ze het een terecht doelpunt.

“Volgens mij mag je geen beweging naar de bal maken. Dat deed hij niet, want hij bleef op dezelfde plek staan. Hij deed alleen zijn billen naar achter”, aldus Feyenoord-trainer Arne Slot. Zelf sprak hij de arbiter niet aan op het moment, maar een staflid van Feyenoord deed dat wel. “De scheidsrechter gaf aan, dat het was afgefloten vanwege onsportief spel”, aldus Slot, die liet doorschemeren dat zelf anders te zien.

In het spelregelboekje staat dat “een indirecte vrije trap wordt toegekend indien een speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen of de bal trapt of ernaar trapt als de doelverdediger bezig is de bal in het spel te brengen.”

Bekijk hieronder het bewuste moment:

Cillessen had geen seconde gevreesd, dat hij met deze actie het door NEC verdiende punt nog uit handen zou geven. “Ik beweeg van links naar rechts en wil de bal gaan trappen en hij blijft voor me staan”, aldus Cillessen. “Ik vind dat het terecht is afgekeurd, omdat hij in de cirkel, die ook onderdeel is van het strafschopgebied, met me meebeweegt en voor me blijft staan. Daarmee stond hij hinderlijk in de weg en dat mag niet. Als hij op vijf meter had gestaan, dan was het anders geweest, maar hij staat op één meter. Dat zijn gewoon de regels. Mijn spelregelkennis is wel op orde.”

Ook NEC-speler Dirk Proper zag geen reden voor de onvrede van Feyenoord. “Ik vond het geen twijfelachtig moment, want ik hoorde van iedereen van Feyenoord dat Jasper die bal zo snel mogelijk moest wegschieten maar als er iemand voor je gaat staan, dan kun je dat niet doen. Jasper kiest ervoor om die bal vervolgens tegen hem aan te schieten. Daar zit natuurlijk wel een klein risico aan, maar het pakte goed uit, want hij kreeg geel en we konden verder met de wedstrijd.”