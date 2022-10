Ismaël Kandouss is hoopvol voor de Europese verplaatsing naar Braga: “Hebben al bewezen dat we het ook tegen de grote jongens kunnen”

In een overvolle kalender is niets belangrijker dan een solide verdediging, en coach Karel Geraerts lijkt met Siebe Van der Heyden, Christian Burgess en Ismaël Kandouss zijn typeverdediging te hebben gevonden. Die laatste kreeg er nochtans de concurrentie van Ross Sykes bij, maar Kandouss lijkt de voorkeur te krijgen. Ook tegen Braga wordt de 24-jarige Franse Marokkaan in de basis verwacht. “Of we door de 6 op 6 in Europa op ons gemak zijn? Nee: als we nu vier keer verliezen zijn we er niets mee.”

Het seizoen begon een beetje in mineur voor Ismaël Kandouss: pas op speeldag 4 in de Jupiler Pro League kreeg hij zijn eerste basisplaats onder Karel Geraerts en in de wedstrijden tegen onder meer Rangers, Antwerp en Anderlecht moest de Franse Marokkaan vrede nemen met een bankzittersstatuut. Maar de hemel is nu helemaal opgeklaard en Geraerts lijkt nu definitief Kandouss boven nieuwkomer Ross Sykes te verkiezen. Kandouss bedankte tegen Leuven voor het vertrouwen met zijn eerste doelpunt van het seizoen. “Natuurlijk doet het deugd om te scoren, maar het belangrijkste blijft steeds de overwinning. We zijn opnieuw perfect uit de startblokken geschoten na die interlandbreak”, aldus de centrale verdediger.

Veel tijd om zijn doelpunt te vieren heeft Kandouss ook niet, want de focus ligt meteen op de Europese verplaatsing naar Braga. Het programma zit dan ook overvol. “We spelen inderdaad erg veel wedstrijden, maar we recupereren goed dankzij bijvoorbeeld ijsbaden of massages. We bekijken ons drukke schema wedstrijd per wedstrijd, zonder stil te staan bij de vermoeidheid. We voelen het natuurlijk wel, maar we moeten erdoorheen kijken. Vermoeidheid is echt geen excuus. Ook niet op mentaal vlak, al is er van mentale vermoeidheid bij ons helemaal geen sprake. Er ligt nog heel wat werk op de plank tot het WK, maar nadien krijgen we wat vakantie. Nee, op het vlak van mentaliteit zit alles goed bij ons.”

Op naar Braga

Braga is de eerste van de twaalf tegenstanders die Union nog voor het WK voorgeschoteld krijgt. De Portugese subtopper vertoeft na acht speeldagen op de derde plaats in de Portugese competitie. “Het is onze tegenstander uit pot 1, dus zij zijn eigenlijk favoriet om deze poule te winnen. Bij ons is er geen druk: het is al formidabel dat we staan waar we nu staan, twee jaar geleden speelde Union nog in 1B. Het is belangrijk om ons te amuseren, maar natuurlijk gaan we ook naar Braga om te winnen. We hebben een kwalitatief sterke groep en tegen Union Berlin bewezen we al dat we ook tegen de grote jongens punten kunnen pakken.”

Een nederlaag vermijden zou alleszins al een gouden zaak zijn: met 6 op 6 heeft Union de perfecte start in de Europa League te pakken, en ieder punt brengt de vicekampioen een stapje dichter bij Europese overwintering. Kandouss wil echter nog niet te hard van stapel lopen. “Of we nu op ons gemak zijn? Natuurlijk niet. Als we onze volgende vier Europese wedstrijden verliezen, zijn we uitgeschakeld. Dan hebben die eerste twee overwinningen helemaal geen betekenis meer. De volgende twee wedstrijden tegen Braga zien we alleszins als twee finales en nadien zien we wel waar het schip strandt”, besluit Kandouss.