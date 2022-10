De goalgetter die geschiedenis schreef op assist van Dries Mertens: Gonzalo Higuain kondigt in tranen einde van carrière aan

De Argentijnse spits Gonzalo Higuain, die in het verleden onder meer speelde voor Real Madrid, Napoli en Juventus, heeft maandag aangekondigd dat hij aan het einde van het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) met zijn club Inter Miami stopt met profvoetbal. “De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal, dat me zoveel heeft gegeven”, zei hij.

“Ik voel me bevoorrecht om dit beroep te hebben uitgeoefend, met zijn goede en minder goede momenten”, vervolgde de 34-jarige aanvaller in een emotionele persconferentie. Higuain staat momenteel zevende in de stand met Inter Miami. Er zijn nog twee wedstrijden in het reguliere seizoen te spelen, die cruciaal zullen zijn om een plek in de play-offs veilig te stellen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Higuain ruilde in september 2020 Juventus voor Miami, nadat zijn contract bij de Italiaanse grootmacht in onderling overleg ontbonden werd. Voor de Argentijn kwam er zo een einde aan een verblijf van bijna veertien jaar in Europa. Begin 2007 nam Real Madrid hem over van River Plate. Bij Real won hij drie landstitels, de Copa del Rey en de Supercup vooraleer Napoli hem in de zomer van 2013 overnam. Als ploeggenoot van Dries Mertens veroverde hij er één beker en één supercup. Onze landgenoot gaf ook de assist voor het 36ste doelpunt van ‘Pipita’ in het seizoen 2015-2016, nog steeds een absoluut record in de Serie A.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Juventus voegde hij daar nog drie Italiaanse landstitels en twee bekers aan toe. Tijdens een uitleenbeurt aan Chelsea won Higuain in 2019 de Europa League, enkel aan zijn kort verblijf bij AC Milan hield hij geen prijzen over.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als 75-voudig international scoorde hij 31 doelpunten voor La Albiceleste, waarmee hij in 2014 in Brazilië vicewereldkampioen werd na 1-0 verlies in de finale tegen Duitsland. In de kwartfinales van dat WK hadden de Argentijnen de Rode Duivels uitgeschakeld met dezelfde score, na een vroeg doelpunt van Higuain.