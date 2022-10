Superprof Ngawa komt top vijf met meeste wedstrijden bij OHL binnen: “Ik denk altijd eerst aan de ploeg, dan pas aan mezelf”

De invalbeurt van Pierre-Yves Ngawa (30) zaterdag tegen Union droeg behoorlijk wat symboliek in zich. Marc Brys maakte ermee duidelijk dat de centrale verdediger nog altijd van belang is, en dus vorige week niet voor niets bijtekende tot 2025. Tegelijk kwam Ngawa dankzij de invalbeurt de top vijf binnen van OHL-spelers met de meeste wedstrijden op hun teller.

De boel rechttrekken zat er niet meer in, tijdens dat kwartiertje dat hij kreeg. OH Leuven stond al 0-3 achter toen Pierre-Yves Ngawa zaterdag zijn opwachting maakte. “Op de sleutelmomenten stonden we er niet”, luidde de analyse van de Luikse verdediger.

Hoewel er aan het resultaat niets meer veranderde, was de invalbeurt van Ngawa zaterdag toch van belang. Tevoren had hij nog maar twee minuten gekregen dit seizoen. Toch had hij vorige week een contractverlenging tot 2025 versierd. Door hem zaterdag een kwartier te gunnen, maakte Marc Brys meteen duidelijk dat hij nog op hem rekent. En bovendien “gaan er nog blessures of schorsingen komen waardoor Pierre meer aan spelen zal toekomen”, zegt de OHL-trainer.

Dat Ngawa nog drie jaar in Leuven mag blijven terwijl hij niet veel aan spelen toekomt, heeft zo zijn redenen. Hij is meer dan gewoon een invaller-bankverwarmer. “Een superprof”, zo noemde CEO Peter Willems hem in de clubcommunicatie rond de contractverlenging. Zo heeft hij zich de laatste jaren inderdaad doen opmerken. Je kan er altijd op rekenen, een speler als Ngawa is een droom voor elke coach. “Als ik hem vraag om nog een halfuur het veld te borstelen, doet hij dat zonder morren”, zegt Brys. “Het is een gigantisch goeie kerel die voor cohesie in de groep zorgt. Ik spreek hem aan met kapitein.”

Ngawa zelf is uiteraard tevreden met het nieuwe contract. Hoe zou je zelf zijn, als je 30 bent en nog drie jaar kunt bijtekenen. “Het is een mooi bewijs van vertrouwen en respect”, zegt hij. “Ik ben er heel gelukkig mee. Aan het begin van de zomer heb ik de directie al ontmoet om te horen wat hun plan was met mij. Ik had aanbiedingen van andere clubs, maar vertrekken was nooit mijn intentie, alleen als de directie de toekomst anders zou zien. We waren het er al snel over eens dat mijn toekomst hier lag.”

Andere rol

Zelfs nu hij weinig speelt, heeft Ngawa de indruk dat hij nog van belang kan zijn, in een iets andere rol. “Ik ben altijd iemand geweest die eerst denkt aan de ploeg helpen, en dan pas aan mezelf. Dit seizoen heb ik inderdaad een andere rol. We moeten het zeggen zoals het is: ik speel veel minder dan voorheen. Maar naast het veld probeer ik zo goed als ik kan te helpen. Ik blijf een ambitieus wedstrijdbeest, dus natuurlijk vind ik het jammer dat ik weinig speel, maar de ploeg is aan een fantastisch seizoen bezig, dus ik ben daar wel degelijk tevreden mee.”

We kunnen zo stilaan gaan stellen dat Ngawa goed op weg is om een OHL-icoon te worden. Tegen Union werkte hij zijn 126ste wedstrijd af voor de Leuvenaars. Hij gaat Tail Schoonjans voorbij en komt de top vijf binnen van spelers met de meeste wedstrijden voor de club. Ook daarom was die invalbeurt wel degelijk van belang.

Wie weet zien we Ngawa na zijn voetbalcarrière wel in een coachende rol bij OHL, zoals het ook Sascha Kotysch verging? Hij sluit het niet uit. “Het is duidelijk een langetermijnproject, eventueel zelfs héél lange termijn. Ik wil mijn verhaal hier nog zo lang mogelijk verderzetten, maar ik ben nog altijd maar 30 en heb nog geen zin om te stoppen”, besluit Ngawa.