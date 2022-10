Wie is Kwasi Kwarteng, de minister die op een week tijd de meest uitgespuwde politicus van Groot-Brittannië werd?

Na een maand in Downing Street 10 heeft de nieuwe Britse premier Liz Truss al een pijnlijke nederlaag moeten slikken. De minibegroting die het land aan de economische afgrond had gebracht, is bijgestuurd. Truss liet haar financiënminister Kwasi Kwarteng spitsroeden lopen. Hem laten vallen zal ze niet snel doen, ze zijn als een Siamese tweeling met elkaar vergroeid. En de grootste hersenkwab zit niet bij haar, zo luidt het.