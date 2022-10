Vier bekende Anderlecht-fans laten hun licht schijnen op paars-witte crisis: “De bodem is bereikt”

De Anderlecht-aanhang roert zich en de teneur wordt steeds negatiever. De tweet I want my Anderlecht back kreeg heel wat bijval, want na de dramatische 13 op 30 leeft bij vele supporters het gevoel dat het niet meer goed komt met paars-wit. Ligt het aan coach Felice Mazzu? Schatte het bestuur de kwaliteit van de kern totaal fout in? Of hebben de spelers simpelweg niet de juiste mentaliteit om bij RSCA te voetballen. Wij laten vier bekende Anderlecht-fans aan het woord. “Laten we eerlijk zijn: de bodem is bereikt.”