Duivelse blessurezorgen: Thibaut Courtois ook out voor Shakhtar, geen WK voor Alexis Saelemaekers en wat met Romelu Lukaku?

Thibaut Courtois staat woensdagavond niet in doel in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels sukkelt met ischias, uitstralende of trekkende zenuwpijn van de onderkant van de rug naar zijn linkerbeen.

Meestal verdwijnt de pijn vanzelf weer maar nu is de 30-jarige doelman nog niet in staat om te spelen. Bij Real Madrid - en bondscoach Roberto Martinez ongetwijfeld ook - is men opgelucht dat het geen hernia betreft. Daar werd even voor gevreesd. Hoe lang Courtois nog buiten strijd zal zijn, hangt af van de pijn die hij blijft ondervinden. Het volgende doel is de wedstrijd van zondag tegen Getafe maar Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti wil hem er absoluut bij in de clásico tegen FC Barcelona op 16 oktober. Het WK is dus nog niet in gevaar.

© ISOPIX

Dat is anders en nefaster voor Alexis Saelemaekers. De 23-jarige flankspeler van AC Milan viel zaterdag uit met een knieletsel waarbij het mediale ligament is geraakt. Er volgt geen operatie en het herstel bestaat in de eerste plaats uit twee weken rust. Daarna nog vier tot zes weken revalidatie waardoor het WK, dat op 20 november begint, wel heel nipt wordt voor de 9-voudige Rode Duivel. In Italië heeft men al een streep getrokken door zijn WK.

Inter-coach Inzaghi: “Lukaku zal nog even out zijn”

Inter staat onder druk. In de Serie A is de Milanese ploeg na twee nederlagen tegen Udinese en AS Roma weggezakt naar de negende plaats. Coach Simone Inzaghi voelt de druk, maar kan veel goedmaken in de Champions League nu zijn ploeg Barcelona ontvangt. De Italianen moeten het wel nog altijd doen zonder spits Romelu Lukaku, die al een maand out is met een verrekking aan de dij. Big Rom hoopt zaterdag te kunnen spelen tegen Sassuolo, maar dat zou een ­risico zijn en gebeurt wellicht niet. “Lukaku zal nog even out zijn”, aldus Inzaghi. “We zullen volgende week evalueren hoe het met hem gaat.”

In de Champions League pakte Inter tot nu toe 3 op 6 in een groep met ook Viktoria Plzen en Bayern. Barcelona wordt een ultieme test, maar ook spits Lautaro Martinez sukkelt met blessures. “Barça is één van de meest indrukwekkende teams in Europa. Zij zijn goed in balbezit en dus zullen wij dat ook moeten zijn”, besloot Inzaghi.