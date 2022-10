De verwachte opstelling van Club Brugge: jonge Antonio Nusa vervangt Skov Olsen, wat met Mata en Odoi?

Skov Olsen moest zaterdag al forfait geven tegen KV Mechelen omdat hij zich niet lekker voelde. Maandag verscheen hij niet op de laatste training bij Club. “Hij heeft een voedselvergiftiging opgelopen”, aldus coach Carl Hoefkens. “Zelf wou hij dit weekend spelen, maar de dokters vonden dat geen goed idee. Hij zal niet in de selectie zitten.” Ook Boyata, die een blessure opliep bij de Rode Duivels, is nog niet fit genoeg. De plaats van Skov Olsen wordt meer dan waarschijnlijk ingenomen door Nusa. Op links lijkt Sobol opnieuw de voorkeur te krijgen op Meijer.

Ook Denis Odoi trainde niet, maar zit wel in de selectie. Vandaag moet blijken hoe fit de verdediger is. Dat geldt ook voor Clinton Mata, die de volledige groepstraining afwerkte en werd opgenomen in de kern. Zijn laatste minuten dateren wel al van een maand geleden. Ook over hem wordt de knoop dinsdag doorgehakt. Sylla is volledig fit en wordt dinsdag gewoon in de basis verwacht.

Verwachte XI:

Club Brugge: Mignolet - Mata, Mechele, Sylla - Nusa, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Sobol - Sowah, Jutgla

Invallers: Lammens, Meijer, Spileers, Buchanan, Balanta, Larin, Lang, Yaremchuk, Odoi

Atlético Madrid: Oblak - Molina, Savic, Gimenez, Reinildo - Llorente, Koke, Witsel, Saul, Carrasco - Morata

Invallers: Grbis, Gomis, Hermoso, Moreno, Lemar, De Paul, Correa, Kondogbia, Cunha, Griezmann, João Felix