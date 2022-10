Vader Thierry Witsel (54) gidst ons door de carrière van zoon Axel: “Hij is de Columbus van het voetbal”

Axel Witsel (33) voetbalt nog eens in ons land. De Rode Duivel verhuisde deze zomer van Dortmund naar Atlético en voegde zo een nieuwe topclub toe aan zijn al rijkgevulde carrière. Niemand ziet de middenvelder nog als de man die in 2009 het been van Marcin Wasilewski brak, maar wel als een ontdekkingsreiziger op noppen. Vader Thierry Witsel (54) gidst ons door de carrière van zijn zoon. “Ik geloof niet dat Axel ooit nog in België zal spelen.”